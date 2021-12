Roma, Kamara idea concreta a gennaio: Under e Pau Lopez le chiavi per trattare col Marsiglia

Non solo Maitland-Niles, la Roma lavora per portare in Italia anche Boubacar Kamara, 22enne centrocampista in forza all'Olympique Marsiglia. Il giocatore, che è in scadenza di contratto, ha una valutazione alta, circa 20 milioni di euro. Alla Roma il giocatore piace, ma i giallorossi hanno un problema di luquidità: di conseguenza, scrive La Gazzetta dello Sport, per arrivare a Kamara ci sono due strade. Incassare soldi dalle eventuali cessioni di Villar e Diawara, oppure sfruttare Under e Pau Lopez, due giocatori ancora di proprietà della Roma ma che il Marsiglia dovrà riscattare obbligatoriamente.

In questo modo la Roma potrebbe avere il giocatore subito senza sborsare niente, mentre il Marsiglia pagherebbe una cifra inferiore fra sei mesi per i due giocatori.