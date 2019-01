Roma-Milan, il pareggio manca dal 2016

Il Milan, dopo il successo in Coppa Italia contro il Napoli, ripartirà dalla sfida dell'Olimpico contro la Roma, in programma per domenica sera. Le aspettative sono alte per il match tra giallorossi e rossoneri, viste le volontà di riscatto degli uomini di Di Francesco, dopo il pesante ko contro la Fiorentina, e quelle del Milan di dare seguito alla buona prestazione messa in campo contro il Napoli. Inoltre, le due compagini non pareggiano dal gennaio 2016: da quel momento sono arrivate quattro vittorie della Roma e due del Milan.