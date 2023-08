Roma-Milan, prezzi molto alti dei biglietti: 65 euro per il settore ospiti

vedi letture

E' uscito il listino prezzi dei biglietti per Roma-Milan, match in programma venerdì 1 settembre alle 20.45 e valido per la terza giornata di Serie A. Il costo dei tagliandi è molto alto: il settore ospiti costa 65 euro (compreso di commissioni), ma anche gli altri settori sono piuttosto costosi visto che, per esempio, un biglietto in Curva Sud costa 75 euro (in tribuna il tagliando meno costoso costa 134 euro!).