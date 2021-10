Limitazioni alla vendita dei bigilietti per Roma-Milan, match valido per l'undicesima giornata di Serie A TIM in programma il 31 ottobre. La vendita dei tagliandi per il settore ospite è stata sospesa su disposizione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive. Negli altri settori l'acquisto dei biglietti è vietato a tutti i cittadini residenti a Milano e Provincia.