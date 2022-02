Roma, nessun passo in avanti per Veretout. Addio possibile in estate

Jordan Veretout potrebbe lasciare la Roma in estate. Il centrocampista giallorosso, arrivato nel 2019 preferendo la Capitale alla Milano rossonera, sta un po' scendendo nelle gerarchie di Mourinho. Oltre a questo, negli ultimi mesi i contatti per il rinnovo con adeguamento del contratto non hanno portato a dei passi in avanti e, in estate, il centrocampista della nazionale francese potrebbe cambiare aria qualora dovesse arrivare una buona offerta.