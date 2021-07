Roma, oggi l'incontro fra Mourinho e Dzeko: in ballo c'è il futuro del giocatore

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi i giocatori della Roma effettueranno a Trigoria un giro di tamponi in vista del via del ritiro estivo. Questa sarà la prima occasione di incontro fra il neo tecnico, José Mourinho ed Edin Dzeko. In ballo c’è il futuro dell’attaccante bosniaco che piace sia in Serie A che all’estero. Il Milan per ora non è apparso interessato al giocatore, ma dato che i rossoneri hanno bisogno di un attaccante d’esperienza e di peso, ecco che il nome di Dzeko potrebbe venir fuori nelle prossime settimane. Lo Special One comunque stima il giocatore, e proverà a tenerlo in rosa nella Roma anche nella stagione che sta per partire.