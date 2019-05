Roma, Pallotta attacca ancora il Milan: "Alcuni club non hanno preso sul serio il Financial Fair Play come noi, ho segnalato i rossoneri due anni fa"

James Pallotta, presidente della Roma, ha scritto una lunga lettera ai tifosi giallorossi, pubblicata sul sito del club. Oltre che commentare i temi di attualità in casa giallorossa, il numero uno romanista ha attaccato ancora una volta il Milan sulla questione del Fair Play Finanziario: "So che alcuni Club non hanno preso sul serio il Financial Fair Play come abbiamo fatto noi, ma è una loro scelta. L'ho segnalato con il Milan un paio di anni fa, quando ho notato cosa stavano facendo e non me ne facevo una ragione. La gente mi ha detto che avevo torto, ma ora sono sotto la lente di ingrandimento per quello che hanno fatto. Non sono, peraltro, l’unico club attualmente sotto inchiesta e che probabilmente sarà punito. Noi non possiamo permetterci di essere in quella posizione o di prenderci simili rischi".