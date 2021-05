Roma, per la fascia piace anche Diogo Dalot

La Roma ha avviato la ricerca per un nuovo esterno sinistro da aggiungere alla rosa. Il primo nome in lista è quello di Dimarco che però l'Inter vorrebbe riportare alla base dopo l'ottima stagione all'Hellas Verona. Altro nome seguito è quello di Dalot, ora in prestito al Milan ma di proprietà del Manchester United. Nel frattempo Calafiori potrebbe essere mandato a farsi le ossa in prestito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.