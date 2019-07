Roma, Pezzella alternativa ad Alderweireld: Veretout lo ha già chiamato

German Pezzella, nonostante la blindatura da parte del ds della Fiorentina Pradè, è uno degli obiettivi per la difesa della Roma nel caso in cui non dovesse andare a buon fine la trattativa per Alderweireld. Veretout lo ha già chiamato per provare a convincerlo a raggiungere la capitale e se dovesse chiedere la cessione, i viola potrebbero anche scendere a patti, anche se la valutazione da 20 milioni di euro viene ritenuta troppo esosa da parte dei giallorossi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.