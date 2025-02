Roma, Ranieri sul futuro di Abraham: "Lui prendeva un ingaggio importante, magari ci permetterà di abbassare il monte ingaggi"

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Venezia, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha rilasciato queste parole sul mercato: "Abbiamo messo su un fantastico gruppo di scouting. Copriamo tutto il mondo. Io ho detto quello che penso che il futuro ci riservi in base ai giocatori e questi signori mi portano 4-5 giocatori fattibili. Walker? Lo potevamo prendere anche noi, ma non avevamo soldi. Ma non potevamo prendere un altro extra comunitario" riporta tuttomercatoweb.com.

Se Abraham potrebbe rientrare nei piani della Roma il prossimo anno? Penso ci sia stato un contratto d'onore tra Roma e Milan. Lui prendeva un ingaggio importante, magari ci permetterà di abbassare il monte ingaggi".