Roma, visita psicofisica per Zaniolo: confermata la necessità di fermarsi per 30 giorni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo ha effettuato questa mattina a Trigoria una visita psicofisica dopo gli ultimi avvenimenti sul mercato e relativi alla sua uscita, per volontà della società, dal progetto tecnico di Mourinho. La visita ha confermato la necessità di fermarsi per 30 giorni, dopo che il 31 gennaio aveva presentato un certificato medico che evidenziava la necessità di riposarsi. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi controlli per capire come starà.