Roma, Wijnaldum non si opera: scelta la terapia conservativa. Stop di 3-4 mesi

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di Georginio Wijnaldum, reduce dalla rottura della tibia destra. Per il centrocampista olandese si è scelto di non procedere con l'operazione. Avanti dunque con le terapia conservativa con il gesso già applicato lunedì, per uno stop che dovrebbe aggirarsi intorno a 3-4 mesi (quindi appuntamento al 2023). Tra 6-8 settimane in programma un nuovo consulto per analizzare i progressi della gamba. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.