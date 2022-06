Roma, Zaniolo: "L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere"

MilanNews.it

In merito al suo futuro, Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma che piace anche a Milan e Juventus, ha dichiarato a SportWeek in edicola domani: "L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. E questo no, non mi distrae né mi fa montare la testa. Piuttosto mi alleno ancora più motivato: voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club" riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.