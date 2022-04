Roma, Zaniolo può essere sacrificato in estate. Valutazione intorno ai 50 milioni di euro

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo non rinnoverà con la Roma. La situazione è totalmente ferma e i giallorossi non hanno più cercato di lavorare in questo senso: il centrocampista offensivo ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2024 e l'idea è quella di non provare nemmeno a riaprire possibili discorsi. Quest'estate Zaniolo finirà sul mercato con una valutazione abbastanza chiara: circa 50 milioni di euro. Le squadre interessate ci sono, in particolare la Juventus (e anche il Milan) ma molto dipenderà dalle proposte che finiranno sul tavolo. Anche perché l'idea sarebbe quella di una cessione a titolo definitivo (niente prestiti con diritto di riscatto) e la complicata situazione economica attuale potrebbe rendere più difficoltosa la situazione.