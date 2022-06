MilanNews.it

Domani scadrà il contratto con il Milan di Alessio Romagnoli, che da settimane ormai parla con la Lazio per andare a giocare alla corte di Sarri, ma per ora un accordo non è stato trovato. Anzi, l'ormai ex difensore rossonero rischia di doversi "accontentare" del Fulham. Lo riferisce Repubblica.