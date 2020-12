Romagnoli, il futuro è rossonero: da capitano a "bandiera"

"Spero di fare altre 200 partite col Milan. Il rinnovo? Dovete chiederlo alla dirigenza, ho un contratto fino al 2022. È ancora lunga, vedremo". Lo ha dichiarato Alessio Romagnoli al termine del match con la Lazio. Messaggio chiaro alla dirigenza rossonera: il capitano vuole prolungare il suo accordo in scadenza tra due anni e diventare una bandiera del club. Volontà reciproca, visto che lo stesso Milan non ha intenzione di lasciarlo partire. Al momento ci sono altre priorità (come i contratti di Calhanoglu e Donnarumma), ma presto i vertici di via Aldo Rossi affronteranno anche la questione Romagnoli.