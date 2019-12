Romagnoli quarto nella classifica dei recupera-palloni in Serie A

Nonostante la disastrata situazione in casa rossonera, un calciatore del Milan si trova molto in alto nella classifica dei recupera-palloni in Serie A. Parliamo di Alessio Romagnoli, capitano rossonero, che si trova al quarto posto in questa speciale graduatoria: in difensore ha fin qui intercettato 257 palloni. Davanti al classe '95 troviamo Colley (262), Rrahmani (270) e Izzo (273).