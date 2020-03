Ronaldinho, il messaggio di Eto'o: "Non riesco ad immaginare cosa stai passando"

Ronaldinho ieri ha compiuto quarant'anni nel carcere di Asuncion in Paraguay. Samuel Eto'o, suo ex compagno di squadra al Barcellona, è intervenuto su Instagram con un video messaggio per offrire sostegno all'ex rossonero: "Non ho parole. Non posso dirti cosa provo dentro di me. Non riesco a immaginare cosa stai attraversando. Posso solo inviarti forza e dirti che ti voglio tanto bene".