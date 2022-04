Ronaldo: "Al Milan un'esperienza incredibile. Era una società avanzata in tecnologie ed infrastrutture"

MilanNews.it

Nel corso dell'intervista a Sky Sport con Alex Del Piero, Ronaldo Il Fenomeno ha parlato anche della parentesi in rossonero. Queste le sue dichiarazioni: "Delle mie squadre sono rimasto legato a Inter e Real. Prima di andare al Milan ho provato a tornare all'Inter, ho chiamato anche Moratti, ma non si è fatto nulla. Al Milan ci ho provato, ma ero già in declino (ride, ndr). È stata comunque un'esperienza incredibile. Era una società avanzata nella tecnologia, nelle infrastrutture, lavoravano meglio delle altre. Lo sapevo. L'esultanza nel derby contro l'Inter? Non so chi volevo provocare, se i tifosi o Moratti. Non ne avevo motivo, ma ero giovane...".