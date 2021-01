Rooney ha annunciato l'addio al calcio giocato: allenerà il Derby County

Con un post sui suoi profili social, Wayne Rooney ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L’ex Manchester United, l’1 gennaio 2020 era andato al Derby County per svolgere il ruolo di giocatore (con fascia di capitano annessa) e collaboratore dello staff tecnico. A metà novembre dello scorso anno poi, dopo l’esonero di Philip Cocu, la società lo nomina allenatore ad interim. Dal 15 gennaio 2021 assume l'incarico a tempo pieno, firmando un contratto fino al 2023, ponendo fine alla sua carriera da calciatore. Rooney il prossimo 24 ottobre compirà 36 anni.

Loved every minute of my playing career but excited to get started in management with a great club in @dcfcofficial.



Thanks for all the messages and best wishes, appreciate them all ❤️ pic.twitter.com/zYABfF9UBx