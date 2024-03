Rose più preziose al mondo: Milan in top 20 con 533 milioni di valore

Con l'aggiornamento dello scorso marzo, la versione italiana del noto portale di statistiche tedesco Transfermarkt ha stilato la classifica delle 50 rose più preziose al mondo. Così come c'è tanta Inghilterra e Spagna in questa graduatoria, c'è anche tanta in Italia, con Inter, Milan, Napoli e Juventus in top 20.

Le due milanesi, come da pronostico, portano in alto il nome della Serie A, con l'Inter primo fra le italiane seguito giusto una posizione dopo dal Milan, il cui valore complessivo della rosa si aggira attorno ai 533 milioni di euro dopo l'update di marzo 2024.

ROSE PIU' PREZIOSE AL MONDO A MARZO 2024: LA CLASSIFICA

1. Manchester City: 1.29 MRD.€

2. ⁠Arsenal: 1,12 MRD.€

3. ⁠Real Madrid: 1,04 MRD.€

4. ⁠PSG: 1,02 MRD.€

5. ⁠Bayern Monaco: 929,4 MLN.€

6. ⁠Chelsea: 928,3 MLN.€

7. ⁠Liverpool: 839,5 MLN.€

8. ⁠Barcellona: 839,5 MLN.€

9. ⁠Tottenham: 777,3 MLN.€

10. ⁠Manchester United: 734,2 MLN.€

11. ⁠Aston Villa: 646,2 MLN.€

12. ⁠Newcastle: 637,7 MLN.€

13. ⁠Inter: 622,3 MLN.€

14. ⁠Bayer Leverkusen: 594,5 MLN.€

15. MILAN: 533,4 MLN.€

16. ⁠Napoli: 513,1 MLN.€

17. ⁠Brighton: 505,1 MLN.€

18. ⁠RB Lipsia: 469,9 MLN.€

19. ⁠Juventus: 490,2 MLN.€

20. ⁠Real Sociedad: 480,6 MLN.€