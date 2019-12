Rosetti (presidente arbitri UEFA): "VAR da migliorare ma non si torna indietro"

A margine del premio USSI consegnato questa mattina a Torino Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul VAR e il suo ingresso nel mondo del calcio: "È stata una svolta epocale, iniziata solo pochi anni fa e che nel mondiale 2018 è stato un grande successo. Adesso come UEFA lo stiamo implementando in tutte le competizioni per i club come in Champions League dove è già a regime e in Europa League dove entrerà in gioco nella fase ad eliminazione diretta. In più verrà utilizzato in tutte le competizioni per le Nazionali. Credo che il VAR sia uno strumento importante per il calcio di cui sono un sostenitore. È un progetto di alto livello, complesso, ma ancora giovane che deve essere sviluppato e migliorato. Sono sicuro che non si tornerà indietro perché l'obiettivo è quello di aiutare gli arbitri nel prendere le decisioni corrette sul terreno di gioco":