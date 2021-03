Rossoneri in nazionale, il bilancio: 4 vittorie in 6 partite

Quattro vittorie in sei partite. È l’ottimo bilancio - riporta Tuttosport - del giovedì sera rossonero in Nazionale. Ha vinto Ibrahimovic (1-0 contro la Georgia), ma anche Gigio Donnarumma (2-0 all’Irlanda del Nord con l’Italia) e Kjaer (2-0 a Israele con la Danimarca). Vittorioso pure il Portogallo Under 21 di Dalot (1-0 alla Croazia). Bennacer (3-3 il risultato tra Algeria e Zambia) e Kalulu (Francia U21 battuta 1-0 dalla Danimarca) non sono scesi in campo.