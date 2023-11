Rossoneri in prestito, come sta andando Daniel Maldini all'Empoli

Dopo il prestito allo Spezia nella passata stagione, quest'anno Daniel Maldini è stato girato a titolo temporaneo all'Empoli. Per il momento non una stagione memorabile anche perché iniziata in ritardo rispetto ai compagni a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto ai box fino al 23 ottobre. Da lì quattro gare per i toscani: Maldini ne ha giocate due entrando dalla panchina mentre nelle altre due è rimasto fuori dal terreno di gioco.