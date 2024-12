Rossoneri oggi già a Milanello: gruppo diviso in due per l'allenamento

Il Milan dopo la bella vittoria di ieri contro l'Empoli per 3-0, non ha tempo per riposarsi. I prossimi impegni sono letteralmente dietro l'angolo con il Sassuolo che si staglia all'orizzonte: a San Siro martedì alle ore 21 si gioca infatti l'ottavo di Coppa Italia e i rossoneri vogliono cercare una volta per tutte di ritagliarsi un ruolo importante in questa competizione che troppo spesso negli ultimi anni ha portato grandi delusioni e pochissime soddisfazioni.

Il Milan oggi si ritrova a Milanello e il gruppo, come di consueto all'indomani di un impegno ufficiale, si dividerà in due: chi ha giocato contro l'Empoli farà un lavoro di scarico, mentre per il resto del gruppo è prevista una normale seduta di allenamento. Da valutare le condizioni di Noah Okafor che ieri ha dato forfait per un improvviso attaccon influenzale.