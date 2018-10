RSI - Islanda-Svizzera, Rodriguez non giocherà per un lieve problema fisico: vuole preservarsi per il derby

Secondo quanto riferito dall'emittente elvetica RSI, Ricardo Rodriguez non giocherà il match di questa sera tra Islanda e Svizzera. Il terzino rossonero ha accusato un lieve affaticamento muscolare e ha preferito dare forfait per il match della Nazionale per preservare al meglio la propria condizione fisica in vista del derby di domenica prossima, e non rischiare la sua presenza in campo contro l'Inter.