Russia, Dyukov: "La Nazionale continuerà a radunarsi e lavorare"

"La Nazionale continuerà a radunarsi e lavorare, indipendentemente dai fattori esteri. Il sistema di allenamento dei calciatori deve andare avanti". Così il presidente della Federcalcio russa Alexander Dyukov ha parlato dopo l’annuncio della conferma di Valery Karpin come ct: "Ci fidiamo di Valery e del suo staff, abbiamo valutato positivamente i suoi risultati e pertanto abbiamo deciso di prolungare l’accordo fino al termine dell’anno. - continua Dyukov – Data la situazione attuale non ci opponiamo al fatto che continui a lavorare anche con il Rostov, ma al tempo stesso, visto che le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento ci siamo lasciati l’opzione di interrompere l’accodo non appena la nazionale potrà tornare a giocare gare internazionali".