Russia, i Mondiali sono sempre più lontani: il TAS nega la sospensione dell'esclusione

Le squadre russe, e la nazionale, rimangono fuori da tutte le competizioni sotto l'egida FIFA. È infatti arrivata la risposta alla richiesta della Federcalcio russa di sospendere il provvedimento di esclusione varato sia da FIFA che da UEFA, in attesa della pronuncia decisiva che avrà tempi più lunghi. Il TAS di Losanna si è pronunciato questa mattina, negando la concessione della sospensiva, come già avvenuto due giorni fa relativamente all'esclusione decisa dalla UEFA. Trattandosi di provvedimento cautelare, non entra nel merito della questione, che sarà approfondita in seguito, ma visti i tempi a questo punto sarà molto difficile per la Russia tornare in corsa per partecipare ai prossimi Mondiali.

Di seguito il dispositivo della decisione.

"Il Presidente della Divisione Arbitrale d'Appello della Corte Arbitrale dello Sport (CAS) ha respinto la richiesta presentata dalla Federcalcio russa (FUR) di sospendere, per la durata del procedimento del TAS, l'esecuzione della decisione del Consiglio FIFA di sospendere tutte le squadre e i club russi dalla partecipazione alle sue competizioni fino a nuovo avviso (la decisione impugnata).

Di conseguenza, la decisione impugnata rimane in vigore e tutte le squadre e i club russi continuano a essere sospesi dalla partecipazione alle competizioni FIFA.

Proseguono i procedimenti arbitrali del TAS. È in corso la costituzione di un collegio arbitrale e le parti si stanno scambiando memorie scritte. Nessuna udienza è stata ancora fissata".