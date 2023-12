S. Inzaghi rivela: "Marotta aveva già contattato Calhanoglu prima del problema di Eriksen, perché si leggeva che non sarebbe rimasto al Milan"

Già qualificata agli ottavi di finale di Champions League, l’Inter scenderà in campo domani contro la Real Sociedad. Ai nerazzurri serve una vittoria per conquistare il primo posto: Simone Inzaghi, in conferenza stampa, presenta il big match contro la formazione basca.

"Se volete, io ero diventato allenatore dell'Inter e il giorno che ci fu quel problema importante di Eriksen ho chiamato Marotta e Ausilio la sera stessa, perché si leggeva che Calhanoglu non sarebbe rimasto al Milan. Loro mi hanno detto che l'avevano già contattato: la qualità del giocatore era un'idea comune a tutti, poi l'abbiamo preso per fare la mezzala, inutile negarlo. Le cose che sono successe durante l'anno, l'infortunio di Brozovic prolungato mi ha portato a metterlo lì ed è andato sempre in crescendo. Ha caratteristiche da play importante".