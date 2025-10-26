Sabatini bacchetta il Milan: “C’è stata troppa presunzione. Manca un attaccante”

Nel post partita di Milan-Pisa, Sandro Sabatini ha commentato sul suo canale YouTube la prestazione dei rossoenri e il grave errore di essersi fermati dopo il gol dell'1-0, non chiudendo la partita. Queste le sue parole:

"Dopo la prima giornata il Milan perde punti con un'altra neopromossa. Allora come oggi, c'è una cosa che non deve sfuggire, ovvero che il Milan non ha il centravanti all'altezza delle ambizioni da scudetto. Questo, nella serata in cui Leao conferma anche giocando da prima punta, seconda punta, come meglio crede, l'importante è il diritto di Leao di rispettare il proprio talento ma anche il dovere di sprigionare il proprio talento, comunque continua con una media gol che è sicuramente meritevole di un applauso anche perchè Leao gioca un'ottima partita. Solo che il Milan si arrende per tanti motivi, non può essere soltanto l'assenza di un attaccante. Il Milan ha pagato anche un po' di presunzione, soprattutto nel primo tempo quando la squadra di Allegri poteva chiudere la partita ma non ha mai affondato, non ha mai giocato con la cattiveria e la grinta delle partite precedenti, si è un po' specchiato".