Sabatini non ci sta: “Il VAR si è superato, rigore dato per una carezza di Pavlovic a Simeone”

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Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato della vittoria dei rossoneri sul Torino per 3-2. Questo il suo commento:

"È difficile dire con chiarezza qual è il tema più importante suggerito da Milan-Torino 3-2. Dopo 30 giornate il Milan ha 63 punti, gli stessi conquistati l'anno scorso in tutto il campionato quindi i numeri sorridono ad Allegri e alla sua squadra più di tanti discorsi, tante critiche, tante logiche che si sono alternate nel corso della stagione. C'è poi un altro tema ovvero quello del rendimento del Milan ancora una volta sofferente, blando, nel primo tempo. Infine l'ultimo tema è quello dell'arbitraggio e del var perchè poi il risultato cancella tutto e quindi è giusto parlare delle prestazioni di Milan e Torino. Il var si è superato nel concedere al Toro il rigore per una carezza di Pavlovic sulla faccia di Simeone. Una carezza e non una manata, movimento probabilmente anche involontario oltre che molto leggero, Simeone è caduto e quindi il var ha deciso di intervenire"