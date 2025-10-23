Sabatini sul rigore su Gimenez: “Non è una manata, ma Parisi prende per il collo Santiago e lo butta giù”

vedi letture

Il fallo fischiato ai danni di Gimenez che ha portato al calcio di rigore contro la Fiorentina è stato l'argomento più discusso da ogni singolo tifoso, anche di squadre che poco centravano con Milan e Fiorentina, quasi come fosse un fatto di stato. Tralasciando questa piccola polemica, tra i vari giornalisti e opinionisti che si sono espressi chi a favore e chi contro al fischio della massima punizione, Sandro Sabatini ha parlato così in merito all’accaduto:

“Rigore determinate per la vittoria del Milan. Per me c’è un grande equivoco: tutti pensano che c’è una manata ma quella non è una manata, è una carezza. Secondo me c’è una cosa che non viene notata nella decisione e cioè che Parisi prende Gimenez per il colletto e Gimenez cade per terra. È un rigore televisivo, è un rigore da Var, ma non è tecnicamente un errore dell’arbitro e del Var. Questo è il calcio spezzettato, il calcio dei segmenti, è il calcio dell’azione non contestualizzata in un raggio più ampio, è tutto vero, però è il calcio del Var e il calcio di adesso”.