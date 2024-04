Sacchi: "Acquisti tutti farina del sacco di Pioli? Al Milan tutti si devono fare un esame di coscienza"

Il futuro di Stefano Pioli sembra ormai segnato: dopo aver fallito anche l'obiettivo dell'Europa League, venendo eliminato per mano della Roma ai quarti di finale, il tecnico rossonero con ogni probabilità ha messo la parola fine sulla sua esperienza a Milanello, dopo cinque stagioni e mezzo. Nonostante un anno ancora sul contratto, il club ha già avviato le ricerche per il prossimo tecnico del Diavolo. Ne ha parlato anche l'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi che ha scritto un pezzo questa mattina sulla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi su Stefano Pioli e il Milan: "Gli acquisti dell’estate passata sono tutti farina del sacco di Pioli, oppure c’è anche la mano dei dirigenti che allenatori non sono? Se questi giocatori li ha voluti tutti Pioli, mi arrendo. Se invece, come credo, li hanno presi i dirigenti, è un altro discorso. Chi ha valutato il temperamento e le doti morali di questi giocatori? Un allenatore o dei dirigenti che allenatori non sono mai stati? Per questa ragione dico che al Milan tutti si devono fare un bell’esame di coscienza: i dirigenti, l’allenatore, i giocatori. E’ molto facile scaricare l’allenatore, di solito è la prima cosa che viene in mente ai proprietari".