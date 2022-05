Sacchi alla Gazzetta: "Maldini è stato un fuoriclasse in campo e lo è anche da dirigente"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha celebrato il lavoro di Paolo Maldini. Queste le sue parole: "Paolo Maldini è stato un fuoriclasse in campo e si conferma fuoriclasse anche da dirigente. Signorilità, competenza: il suo stile è questo. Ha preso dei giovani al Milan e adesso c’è da stare attenti alla trappola del successo, che ha ingabbiato anche la nazionale italiana. Non so che cosa accadrà, mi auguro che i milanisti sapranno superare le lusinghe. Intanto si può dire: onore a Paolo, ma anche a Massara e a Pioli che è stato ideatore di un calcio meno tattico e più strategico"