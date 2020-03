Sacchi "bravo Rama, Italia giochi più di squadra"

(ANSA) - "Il premier Rama ha fatto un gesto nobile e si è dimostrato riconoscente, non è da tutti. Ha messo in campo grandi valori, ha detto 'Voi ci avete salvato'". Arrigo Sacchi, più che inorgoglito personalmente, è colpito dall' "umanità" del premier albanese che nell'inviare aiuti all'Italia lo ha indicato ad esempio ("L'Europa e il vostro Paese dovrebbero fare come il Milan di Sacchi..."). Al telefono con l'ANSA il tecnico sottolinea "questa situazione fa capire che è meglio prevenire. Io l'ho sempre detto nel calcio, ma è valido in assoluto: avere strategie è meglio che fare tatticismi. Insomma, la sanità la ricerca e l'istruzione, calcisticamente diremmo la preparazione, sono elementi imprescindibili per far crescere un popolo. In una civiltà prevalentemente individualista, egoista e invidiosa è facile fare squadra?". (ANSA).