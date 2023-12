Sacchi consiglia: "Il Milan deve diventare una squadra"

I rossoneri hanno vinto contro il Frosinone ma serve continuità ora per uscire dalla crisi e allontanare il periodo negativo degli ultimi due mesi. Occasione ghiotta il doppio impegno che aspetta la squadra di Pioli: prima a Bergamo contro l'Atalanta e poi in Inghilterra contro il Newcastle dove i rossoneri tenteranno di regalarsi un futuro europeo.

Intanto Arrigo Sacchi, ex allenatore del Diavolo, è intervenuto alla Gazzetta dello Sport e ha detto la sua sulla possibilità che il club rossonero possa insidiare l'Inter: "Il Milan ha sei punti di svantaggio, non è un distacco clamoroso. I rossoneri, però, devono trovare un equilibrio in campo, devono diventare una squadra. Credo che, se riuscirà a fare questo salto di qualità, allora potrà ancora dire la sua"