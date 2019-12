Sacchi: "In bocca al lupo caro Milan. Confido in Maldini e Boban"

La Gazzetta dello Sport ha dato spazio ad Arrigo Sacchi in occasione delle celebrazioni per i 120 anni del Milan. Ecco una parte del testo scritto dall’ex tecnico rossonero: "Spero che la nuova società possa riportare il Milan a livelli che gli competono. Confido in Paolo Maldini e Zvone Boban. In bocca al lupo caro e vecchio Milan. Ringrazio i tifosi rossoneri che ci hanno sempre sostenuto e li invito a fare altrettanto ora con questo Milan".