Sacchi: "Italia? Contro il Belgio bisogna ritrovare il bel gioco"

Arrigo Sacchi, ex CT della Nazionale nonché pilastro in panchina del Milan di fine anni ’80 e inizi anni ’90, ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini alla Gazzetta dello Sport. Sacchi ha detto: “Abbiamo avuto carattere contro l’Austria, ma ora torniamo al gioco: è la forza di questa Italia. Mancini ha cambiato al momento giusto gli uomini stanchi, saprà capire che cosa non ha funzionato contro l'Austria e rimetterà in campo lo splendido collettivo visto in questo Europeo. Belotti? Generoso, ha lottato come un leone: migliora sempre di più. Pessina? Ottima partita: ha messo in campo idee, collaborazione e intelligenza”.