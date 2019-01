Sacchi: "Milan, il mercato non potrà cambiare più di tanto gli equilibri"

Arrigo Sacchi ha parlato al QS-Sport analizzando il momento di alcune squadre di Serie A. Si parte ovviamente dal Milan: "Il mercato di gennaio non potrà cambiare più di tanto gli equilibri di una squadra che sta ancora cercando la sua identità. Anche le difficoltà di un grande goleador come Higuain sono la spia di un’ idea di gioco che non funziona a dovere. Gli attaccanti sono sempre i primi a risentirne".