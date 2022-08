Sacchi su Ancelotti: "Una persona straordinaria. Convinsi Berlusconi all'una e mezzo di notte per prenderlo"

MilanNews.it

Da una leggenda del Milan a un'altra. Nel corso dell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del suo ex calciatore e allievo Carlo Ancelotti. Queste le parole: "Carlo è una persona straordinaria e io ho sempre guardato alla persona. Dissi a Berlusconi: “Se me lo prende vinciamo il campionato”. Era perplesso, Ancelotti aveva problemi serissimi alle ginocchia. Galliani fu mio complice, una notte mi telefonò e disse: “Con la Roma è tutto fatto, ora però convinci il presidente”. Sapevo che Berlusconi non dormiva e lo chiamai all’una e mezzo di notte. Convinto".