Sacchi sul Milan: "Il passaggio del turno può far scattare una scintilla: non bisogna porsi limiti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan e di quelle che possono essere le sue ambizioni europee: "Ha giocato da 6 nel primo tempo e nella ripresa è cresciuto tantissimo fino ad arrivare a un buon 7,5. Ho apprezzato lo spirito di gruppo e sono convinto che il passaggio del turno possa far scattare una scintilla. L’importante, nel calcio come nella vita, è non porsi limiti e giocare con coraggio, come ha fatto il Milan a Londra"