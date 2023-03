Saelemaekers a DAZN: "È importante per noi dimostrare ai tifosi che vogliamo continuare la bella storia del Milan in Champions"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Salernitana. Queste le sue dichiarazioni:

Che giorni sono stati dopo il passaggio del turno in Champions? “Era importante per noi, anche dopo la partita contro la Fiorentina. Adesso ripartiamo da una nota positiva e siamo pronti per oggi”.

L’amore per la maglia rossonera: “Penso che la storia del Milan è una grande storia. È una grande squadra che ha fatto bene in Champions, è importante per noi fare vedere ai tifosi che vogliamo continuare questa storia e vogliamo fare bene indossando questa maglia”.