Saelemaekers a MTV: “Ho lavorato sodo per entrare nei meccanismi"

Intervistato da Milan TV, Alexis Salemaekers ha raccontato il proprio percorso di crescita al Milan: "Da quando sono arrivato qui ho lavorato sodo, ho cercato di lavorare con la giusta mentalità per entrare nei meccanismi di questa rosa e per avere la possibilità di giocare. Il Mister mi ha dato la possibilità e io faccio il massimo per meritarmela. Sto facendo bene e spero di continuare così”.