Saelemaekers e Chukwueze tradiscono Fonseca: pienamente insufficienti in Milan-Torino

In occasione della tournée negli Stati Uniti, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze avevano dato l'impressione di essere tornati al Milan, rispettivamente dopo un prestito e le vacanze, con una linfa diversa, ed infatti durante l'impegno oltre oceano sono risultati essere i migliori per costanza, attitudine ma soprattutto prestazioni.

Paulo Fonseca sperava che questi due calciatori lo potessero essere anche ieri, ma invece l'allenatore portoghese è stato tradito. Saelemaekers e Chukwueze sono stati infatti fra i peggio di Milan-Torino, complice, forse, anche una condizione atletica non ancora ottimale.

MILAN-TORINO: LE PAGELLE DI SAELEMAEKERS

Gazzetta dello Sport 4.5: “E sì che parte con piglio. Poi Bellanova alza i giri del motore e il belga viene fatto a fette spesso e volentieri. In ritardo sull’azione dell’autorete di Thiaw”.

Corriere dello Sport 5,5: "Fonseca si fida di lui e lo utilizza come terzino sinistro. Ma alla prima imbucata Bellanova gli ruba il tempo per il vantaggio granata".

Tuttosport 5.5: "Fonseca ha chiesto la sua conferma perché ha apprezzato le sua duttilità. Così lo schiera in tre posizioni diverse, mandandolo forse anche in confusione".

MILAN-TORINO: LE PAGELLE DI CHUKWUEZE

Gazzetta dello Sport 4.5: “Che fine ha fatto il “Chukwu” ammirato in America? Un solo tiro a lato. Poi stop, imbucate, cross: non ne azzecca una. Sostituito per sfinimento”.

Corriere dello Sport 5: "La volontà c’è sempre ma quanti appoggi sbagliati".

Tuttosport 5: "Il bel Samuel ammirato in tournée è rimasto negli Stati Uniti".