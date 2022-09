Saelemaekers eletto "Man of the match": "I sogni si avverano: primo gol in Champions. Lavoriamo di più per le prossime partite"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alexis Saelemakers, dopo la sua rete nell'1-1 contro il Salisburgo, ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "I sogni si avverano! Primo gol in UCL e un punto in trasferta! Lavoriamo di più per le prossime partite! Gloria a Dio!". Nel post-partita, il belga ha anche ricevuto il premio di migliore in campo: "Sono anche molto onorato di ricevere questo prezzo di "Man of the match" dalla Champions League".