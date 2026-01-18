Saelemaekers: "Ho sentito una cosa all’adduttore, non ho preso rischi perché era la fine della partita"

vedi letture

Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN dopo Milan-Lecce 1-0.

Sull’assist… Come stai?

“Provo a fare del mio meglio per la squadra, oggi è arrivato l’assist. Ho sentito una cosa all’adduttore, non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà, preferisco che entri uno che sta al 100% e faccia la differenza”.

Su Fullkrug:

“Sappiamo quanto Nic sia un attaccante incredibile. L’ha già dimostrato in passato, avere un attaccante così è importante e siamo contenti di averlo con noi”.