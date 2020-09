Saint Etienne-Strasburgo, il Milan osserverà Fofana

Secondo e ultimo incontro di Ligue per questo sabato 12 settembre, in campo Saint-Etienne e Strasburgo. I padroni di casa vogliono assolutamente trovare la seconda vittoria, così come gli ospiti, ancora a secco dopo due giornate. Ecco i due schieramenti:

Saint-Etienne: Moulin, Fofana, Kolodziejczak, Debuchy, Macon, Camara, Aouchiche, Neyou Noupa, Nordin, Bouanga, Hamouma.

Strasburgo: Kamara, Simakan, Lala, Mitrovic, Caci, Djiku, Bellegarde, Sissoko, Waris, Zohi, Ajorque.