Sala: "Credo che arriveremo ad autorizzare il nuovo stadio, spero ci sia un altro po' di pazienza"

MilanNews.it

Firenze, 30 apr. - (Adnkronos) - "Io credo che noi arriveremo ad autorizzare il nuovo stadio con i nostri tempi, che non sono neanche dipendenti dalla mia volontà. Il dibattito pubblico è previsto dalla legge: purtroppo le leggi non le faccio io, capisco che bisogna chiedere alle squadre di pazientare ancora ma è così. Ormai dopo questo lungo processo siamo vicino alla conclusione del tutto, quindi spero che abbiano un altro po' di pazienza e che tutto si concluda al meglio". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito del nuovo stadio del capoluogo lombardo parlando a margine dell'inaugurazione della mostra nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze dedicata al monumentale quadro "Il Quarto Stato" di Giuseppe Pellizza da Volpedo, in prestito dal Museo del Novecento di Milano.