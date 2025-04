Sala: "Il rischio che il Milan vada a fare lo stadio a San Donato è altissimo. Per i cittadini di San Siro è il peggio che ci possa essere"

Ospite al Forum di Repubblica a Milano, il Sindaco della città meneghina Beppe Sala si è così espresso sulla questione del nuovo stadio: "Se non riusciamo a fare lo stadio, il Milan andrà a San Donato e l'Inter a Rozzano. Il comune si ritroverà San Siro e questo, per evitare problemi con la Corte dei Conti, lo devi mettere a frutto. E a quel punto altroché i concerti di oggi. Se non riusciamo a fare lo stadio a San Siro, o lo vendi a chi fa concerti, o se ne faranno a manetta. Per i cittadini del quartiere avere San Siro senza più calcio è il peggio che ci possa essere".

È la volta buona per il nuovo stadio a San Siro?

Il rischio che il Milan vada a San Donato è altissimo, altissimo, perché ha acquisito quell'area investendo alcune decine di milioni di euro. Per chi va allo stadio da 60 anni San Siro è San Siro: io non credo che i tifosi sarebbero contenti di uno stadio a San Donato. Dal mio punto di vista posso dire che non è vero che i valori espressi dall'Agenzia dell'Entrate non siano in linea con le regole del Comune, perché queste ultime sono legate a cosa si fa: lì sarà residenziale o no? La risposta è no".

La pista San Siro, però, non è abbandonata.

"Io penso - ha spiegato Sala - che ce la faremo sapendo che avremo diverse ostilità e ricorsi. Sia chiaro che se non riusciamo entro ottobre poi è difficile che si faccia".

C'è la possibilità che l'Inter acquisti San Siro da sola? Sala non lascia dubbi:

"No".