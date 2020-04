Sala: "Mi dissocio da questa retorica del milanese indisciplinato"

In merito alle polemiche degli ultimi giorni secondo cui i milanesi non rispetterebbero le restrizioni imposte dal Governo, è intervenuto il sindaco di Milano, Beppe Sala: "Ieri mattina - ha dichiarato attraverso un videomessaggio sui social - sono stato in giro per la città con la Polizia locale per vedere come venivano fatti i controlli. Pomeriggio mi sono messo in casa per guardare i dati dei controlli di ieri e dei giorni precedenti. Ebbene, più del 95 percento delle persone fermate sono in regola. Questa è la realtà. Mi dissocio da questa retorica del milanese indisciplinato che si fa i fatti suoi. Non è così. Se qualcuno pensa che ci sia troppa gente in giro, faccia una nuova ordinanza e tenga più persone a casa. È tutto qui. Pensiamo ad altro, ovvero a prenderci cura dei cittadini. Che ci diano le mascherine, che ci diano i tamponi, molti più tamponi, che ci diano i test sierologici. Leggo che Regione Lombardia dichiara che dal 21 aprile si faranno 2.000 test al giorno. Dove? In altre provincie e non Milano. Ma come? Il problema non è Milano? Il nostro compito, il nostro credo deve essere quello relativo al prendersi cura A partire dai più poveri, da chi sta in periferia o in una casa popolare. A partire dai nostri vecchietti. Questo è quello che si deve fare. A proposito della generosità dei milanesi, con il fondo di mutuo soccorso abbiamo raccolto 12 milioni. Questa è Milano, non c’è nessuna città al mondo come questa".

Buongiorno Milano, da Palazzo Marino.

Mi dissocio da una certa retorica per cui i milanesi sarebbero indisciplinati e indifferenti alle misure imposte: i dati mostrano che oltre il 95% di chi è fermato ai controlli in città è in regola.

➡️ https://t.co/82VUGvP22U#COVID19 — Beppe Sala (@BeppeSala) April 14, 2020